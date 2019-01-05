إيران: الدول التي أعفتها واشنطن أوقفت شراء نفطنا

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قالت إيران إن الدول التي حصلت على إعفاء من العقوبات الأمريكية، لشراء كمية محددة من واردات النفط الإيراني توقف عن شراء النفط الايراني.

وأوضح نائب وزير النفط الإيراني، أمير حسين زماني نيا أن كل هذه الدول لا تريد شراء حتى ولو برميل نفط واحد آخر من إيران برغم حصولها على اعفاءات, لكنه قال إن هناك مشترين محتملين للنفط الايراني.

وأشار الوزير الإيراني إلى أنه رغم العقوبات الأمريكية، إلا أن طهران توصلت إلى بعض مشتري النفط المحتملين الجدد الذين يدفعهم "الجشع والسعي وراء الربح"، وفقاً لموقع وزارة النفط الإيرانية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، فرضت في أغسطس ونوفمبر حزمتين شديدتين من العقوبات على إيران، استهدفتا قطاعات النفط والطيران والصناعة والنظام المصرفي.

وانسحب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي مع إيران في مايو 2018، وأعلن فرض عقوبات على طهران، بعدما استغلت الأخيرة عائدات الاتفاق في تمويل الأنشطة الصاروخية وتسليح الميليشيات الإرهابية في الشرق الأوسط.

إقرأ أيضاً:

نوايا إيرانية لإرسال سفن قبالة السواحل الأمريكية

واشنطن: النظام الإيراني هو الخطر الأبرز في المنطقة