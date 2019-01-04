مصدر ليبي: تحركات مريبة لداعش جنوب البلاد

أخبار الآن | سبها - ليبيا (صحف)

أشار مصدر محلي ليبي في مدينة سبها ، الى قلق من تحركاتٍ مريبة لتنظيم داعش الإرهابي تتمثل في عدد من السيارات المسلحة في مناطق الجنوب، وتحديدا في وادي عِتْبة ووادي الحياة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناولت في ساعات الصباح الأولى , مقطعا صوتيا يرجح بأنه صادر من تنظيم داعش , يتوعدون فيه أهالي الجنوب بالثأر لقَتلاهُم والهدف هو مدن سبها مرزق تراغن جنوب ليبيا”.

وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن أسمه على أنه “بعد الاشتباكات التي دارت في منطقة غدوة التي تبتعد نحو 60 كيلومترا جنوب شرق مدينة سبها في اليومين الماضيين شهدت بعض مناطق الجنوب وبالتحديد وادي عتبة ومناطق من وادي الحياة (أوباري) تحركات مريبة لعدد من السيارات المسلحة”.

وأضاف بأنه “قد شوهدت هذه السيارات المسلحة في الوديان والصحاري المتاخمة لهده المناطق”، مضيفا أن “أهالي تلك المناطق تنادى برفع حالة التأهب والاستعداد لأي هجوم محتمل من التنظيمات المسلحة”.

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