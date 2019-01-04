للمرة الأولى.. ترامب يدخل قاعة الصحافة في البيت الأبيض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، قاعة الصحافة في البيت الأبيض، للمرة الأولى منذ تسلّمه السلطة قبل عامين، وأدلى بتصريح مقتضب رافضاً في الوقت نفسه الإجابة على أي سؤال.

وقال ترامب لدى دخوله للقاعة التي تتسع لـ49 مقعداً، وعقد فيها الرئيس السابق، باراك أوباما، مؤتمرات صحافية عديدة: "مرحباً جميعاً، يا له من مكان جميل! لم أره من قبل، عام سعيد للجميع".

وبدأ الرئيس الأمريكي حديثه بتقديم التهنئة لنانسي بيلوسي، على انتخابها رئيسة لمجلس النواب، قائلاً: "أو أن أبدأ بتهنئة نانسي بيلوسي، هذا إنجاز عظيم وآمل أن نتمكن من العمل سوياً وأن نحقق الكثير من الأمور".

وبشكل يومي، يفترض أن يلتقي في هذه القاعة المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية الإعلاميين المعتمدين في البيت الأبيض، للإدلاء بإيجازه الصحافي اليومي والإجابة على أسئلتهم، لكنّ هذه اللقاءات الصحافية أصبحت شبه نادرة في عهد الرئيس ترامب.

وحضر اللقاء عدد محدود من الصحافيين، في حين لم تكن القاعة ممتلئة لأن الصحافيين لم يبلغوا بهذا اللقاء إلا في وقت متأخر.

واصطحب الرئيس الأمريكي، إلى القاعة عدد من أفراد شرطة الهجرة الذين وقفوا خلفه، بينما كان هو يدافع من على المنبر عن مشروعه بناء جدار على الحدود مع المكسيك لوقف الهجرة غير الشرعية، وبعدها ترك ترامب الكلام لأحد أفراد الشرطة ثم غادر القاعة من دون أن يجيب على أي سؤال للصحافيين.

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