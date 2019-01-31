قرقاش: التحالف مستعد لإرغام الحوثي على تنفيذ اتفاق السويد

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن التحالف بقيادة السعودية مستعد لاستخدام "قوة محسوبة بدقة" تجاه ميليشيات الحوثي.

وأضاف قرقاش في تغريدات على موقع "تويتر"، أن تحالف دعم الشرعية في اليمن مستعد لاستخدام "مزيد من القوة"، لإرغام ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، على الالتزام باتفاق السويد والانسحاب من مدينة الحديدة الساحلية.

وقال الوزير الإماراتي إن التحالف قصف 10 معسكرات تدريب للحوثيين خارج محافظة الحديدة، الأربعاء، بعد ارتفاع كبير في انتهاكات الحوثي خلال الأيام الماضية.

وفي وقت سابق أكد قرقاش في مقابلة خاصة مع "الحرة" الأربعاء أن بلاده تقف مع حماية الأكراد في سوريا من تبعات الانسحاب الأمريكي منها.

وأعلن قرقاش رفض بلاده إقامة تركيا منطقة عازلة في سوريا وتشريع وجود غير عربي في أي دولة عربية.

من ناحية أخرى، أوضح قرقاش أن إعادة فتح السفارة الإماراتية في سوريا تمت بعد مشاورات أجرتها الإمارات مع بعض الحلفاء بهدف التأثير على مجرى الأحداث هناك.

وشدد على أن بلاده ملتزمة بقرار المجتمع الدولي بعدم المساهمة في إعادة الإعمار في سوريا قبل تحقيق التسوية السياسية. مجددا رفض بلاده للوجود الإيراني في سوريا.

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