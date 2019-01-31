انطلاق تظاهرات حاشدة في السودان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

انطلقت تظاهرات في العاصمة الخرطوم، اليوم الخميس، في عدد من الأحياء، استجابة لدعوات المعارضة فيما سُمّي “موكب الزحف الأكبر” نحو القصر الرئاسي، كما خرج عدد من المدن والقرى في البلاد، مطالبة بإسقاط النظام.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع على المحتجين في بعض أحياء العاصمة الخرطوم.

وأفاد شهود عيان بـ”انطلاق تظاهرات في أحياء بري شرق الخرطوم، وشمبات في مدينة بحري”.

وأضاف الشهود أن المئات خرجوا وهم يهتفون بسقوط النظام رافعين شعارات:”حرية، وسلام، وعدالة”، و”الثورة خيار الشعب”.

وذكر شهود آخرون أن “عشرات المتظاهرين تجمّعوا في حي بري، وأشعلوا الإطارات لإغلاق الشوارع أمام القوات الأمنية”.

وتداول ناشطون صورًا وفديوهات لتظاهرات في أحياء “بري، وجبرة، والديم” في مدينة الخرطوم، و”شمبات، والحلفايا، والمزاد” في مدينة بحري (شمال)، وحي “الشهداء، والعباسية، والموردة” في مدينة أم درمان غرب الخرطوم.

إلا أن وسط الخرطوم، حيث يقع القصر الرئاسي، لم يشهد حتى الساعة 12:30 بتوقيت (غ.ت) أي تظاهرة، كما لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات السودانية، كما نشر تجمع المهنيين السودانيين عبر صفحته الرسمية على ” فيسبوك”، صورًا لانطلاق مظاهرات في قرية أم طلحة في ولاية الجزيرة وسط البلاد، ومناطق حجر العسل، في ولاية نهر النيل، لأول مرة، والتي تعد من أكبر المناطق الداعمة للبشير.

فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لانطلاق مسيرة في مناطق حجر العسل، ومدينة القضارف (شرق)، وسنار (جنوب شرق)، وكرمة (شمال)، وقري:”أم طلحة، وفداسي، والعقدة، والعزازة، والشيبراب، وبيكة (وسط)”.

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس السوداني عمر البشير، أمام أنصاره في مدينة كسلا شرق البلاد، إن تغيير الحكومة والرئيس “لا يتم عبر واتساب، وفيسبوك”، بل من خلال صناديق الاقتراع، والانتخابات، والشعب من يقرر ذلك.

والأربعاء، دعا تجمع المهنيين السودانيين (مستقل)، و3 تحالفات معارضة في السودان، إلى انطلاق مسيرات، ومواكب جماهيرية في عدد من المدن والقرى، من بينها الخرطوم صوب القصر الرئاسي، الخميس، فيما سُمّي “مواكب الزحف الأكبر”.

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