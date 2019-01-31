الجيش الليبي يحرر معظم منطقة سبها

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري أن الجيش حرر معظم منطقة سبها جنوب غرب ليبيا وأنه يواصل التقدم لتحرير ما تبقى منها.

وكان قد أعلن الجيش الليبي عن مقتل قائد كبير من تنظيم القاعدة في مدينة سبها ، ضمن عملية عسكرية أطلقها الجيش قبل نحو أسبوعين لدحر "الجماعات الإرهابية والإجرامية والعصابات العابرة للحدود".

وأفاد بيان صادر عن غرفة عمليات الكرامة في الجيش الليبي بمقتل عادل أحمد العبدلي، الملقب بـ"أبو الزبير الليبي"، خلال مداهمة أحد معاقل التنظيم في حي حجارة بمدينة سبها.

ووصف الجيش الليبي في بيانه العبدلي بأنه "من العناصر الإرهابية الخطرة جدا"، وسبق له الانضمام إلى تنظيم جبهة النصرة في سوريا، بعد خروجه من السجن في العام 2011.

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