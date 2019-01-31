البشير: بدأنا نعبر الأزمة الحالية

أخبار الآن | الخرطوم - السودان - (د ب ا)

أكد الرئيس السوداني عمر البشير رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، إن بلاده بدأت بعبور التحديات والأزمات الحالية، مبيناً أن البلاد موعودة بانفراج كبير وخيرات متداخلة

وجاء ذلك خلال مخاطبة البشير للمكتب التنفيذي لأمانة شباب المؤتمر الوطني الاتحادية، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وقال إن "العام 2019 سيكون عام الشباب بامتياز، وأن الدولة ستنفذ فيه مشروعات طموحة لخلق مزيد من الاستقرار والتميز للشباب السوداني في شتى المجالات".

واعطى البشير توجيهات بتطبيق معايير العدالة في فرص التوظيف والتشغيل والمشاركة السياسية والاقتصادية.

وكان الرئيس البشير قد كشف أول أمس الاثنين أن السودان فقد بعد انفصال الجنوب في عام 2011 أكثر من 90% من ميزانيتها مما أثر في الميزان التجاري.

ويذكر أن السودان يشهد منذ التاسع عشر من الشهر الماضي احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية ، خلفت عددا من القتلى والجرحى.



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