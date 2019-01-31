الاصدار الأخير لصحيفة المستقبل اللبنانية

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أصدرت صحيفة "المستقبل" اللبنانية الخميس عددها الورقي الأخير بعد 20 عاما من بدء صدورها، بحيث يقتصر ابتداء من 14 شباط/فبراير المقبل اصداراتها على الانترنت.

وكان رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري أسس الصحيفة التابعة لتيار "المستقبل" الذي يتزعمه حالياً نجله رئيس الوزراء سعد الحريري.

وجاء في المقال الافتتاحي للصحيفة على الصفحة الأولى "المستقبل تطوي آخر صفحاتها اليوم (الخميس) ... و14 شباط/فبراير الانطلاقة تتجدد رقمياً".

وطوال عشرين عاماً، وثقت الصحيفة أحداثا مفصلية من تاريخ لبنان ابرزها اغتيال رفيق الحريري في 14 شباط/فبراير 2005، وما تلاه من تغيرات على الساحة السياسية في لبنان.



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