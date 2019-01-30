السودان تفرج عن ابنة الصادق بعد اعتقالها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أطلق الأمن السوداني، سراح ابنة زعيم حزب الأمة القومي السوداني المعارض، رباح الصادق المهدي، الذي كان قد أعلن قبل أيام دعمه للمحتجين، بعد احتجازها لساعات، حسب مصادر في العائلة.

وقالت رباح، إن قوات الأمن اعتقلت أيضا شقيقتها مريم المهدي، وهي نائبة زعيم حزب الأمة المعارض الذي يرأسه والدها، بعد أن جدد تأييده للحراك في الشارع السوداني.

ونوه المهدي إلى أن حزبه وقع مع "تجمع المهنيين" وآخرين ميثاق الحرية والتغيير، وأنه يجري عرضه على على أكثر من 20 مجموعة سياسية ومدنية ومطلبية.

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