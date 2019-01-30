الجيش اليمني يزيل 7 آلاف لغم حوثي في صعدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أتلف الجيش اليمني مدعوماً من قوات التحالف العربي، ، كمية كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة، زرعتها ميليشيات الحوثي في مديرية كتاف البقع والخط الدولي الرابط بين صعدة والجوف.

وقال مصدر عسكري ، إن الفرق الهندسية العسكرية انتزعت وأتلفت قرابة سبعة آلاف لغم، زرعتها الميليشيات قبل فرارها.

وأكد المصدر أن ميليشيات الحوثي تتعمد زراعة الألغام في الخط الدولي والمزارع وأوساط القرى والمحلات السكنية ما يشكل خطورة على حياة المدنيين، مؤكدا أن فرق الجيش تواصل انتزاع الألغام من مختلف المناطق لتأمينها تمهيداً لعودة المواطنين إلى منازلهم وممارسة حياتهم الطبيعية.

وسبق أن انتزعت فرق الهندسة التابعة للجيش اليمني أكثر من 20 ألف لغم وعبوة ناسفة من عدة مناطق في مديرية كتاف البقع خلال العام الماضي، الأمر الذي يظهر حجم الألغام التي تزرعها الميليشيات لقتل المدنيين على المدى الطويل.



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