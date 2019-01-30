اعتقال ابنة زعيم المعارضة السودانية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن حزب الأمة القومي المعارض، في تغريدة على تويتر، أن السلطات السودانية أوقفت نائبة رئيس الحزب، مريم الصادق المهدي، دون توضيح الأسباب.



وكان والدها الصادق المهدي رئيس الحزب، قد أعلن توقيعه ميثاق للحرية والتغيير ضمن أحزاب أخرى مع تجمع المهنيين الذي يقود التظاهرات في السودان منذ 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي.



وتقول المعارضة أن أكثر من ألف سوداني جرى اعتقاله خلال المظاهرات.

يذكر أن السلطات السودانية كانت أعلنت الثلاثاء أنها قررت الإفراج عن جميع معتقلي الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ أكثر من شهر.

في حين شكك تجمّع المهنيين السودانيين وثلاثة تحالفات سياسية معارضة بإعلان الحكومة السودانية إطلاق سراح جميع المعتقلين.

وأشار بيان مشترك لتجمع المهنيين وقوى الإجماع ونداء السودان والتجمع الاتحادي، مساء الثلاثاء الى أن لهم تجارب مع ما وصفه البيان بـ"التدليس وخداع إعلام النظام"، مؤكدين أن المعتقلات لازالت تزدحم بالمهنيين والسياسيين والمواطنين، وأن الأجهزة الأمنية تعتقل بعشوائية.

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