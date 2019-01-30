اشتعال الصراع بين قادة ميليشيات الحوثي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

اتسعت دائرة الخلافات، بين القيادات الحوثية في صنعاء، بعد إصابة القيادي محمد علي الحوثي في حادث مروري، أثناء توجهه إلى صعدة في ظل اتهامات للقيادي مهدي المشاط، بالوقوف وراء الحادث.

ورجحت المصادر وقوف رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط وراء الحادث، حيث يسعى للتخلص من منافسه، بعد أن ترددت معلومات عن اعتزام زعيم الميليشا عبد الملك الحوثي الإطاحة بالمشاط، وتكليف محمد علي الحوثي خلفا له في المجلس السياسي.



اقرا: منظمات مجتمع مدني تحذر من أزمة إنسانية في اليمن