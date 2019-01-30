الديوان الملكي السعودي: استعادة 400 مليار من متهمين بفساد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أعلن الديوان الملكي السعودي أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، تسلم تقرير لجنة قضايا الفساد العام.

وبحسب بيان الديوان الملكي، فإن خادم الحرمين الشريفين اطّلع على التقرير المقدم من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مشيراً إلى أنّ اللجنة العليا لقضايا الفساد العام أنهت أعمالها في قضايا استدعاء 381 شخصاً، وتمت استعادة 400 مليار ريال من المتهمين.

وكشف الديوان الملكي السعودي أنه تمت التسوية مع 87 متهماً بقضايا الفساد، موضحة أن 8 أشخاص رفضوا التسوية وتمت إحالتهم للنيابة العامة، في حين أنهى الديوان إلى انتهاء التحقيق مع المتهمين بالفساد بإشراف النيابة العامة، فيما رفض النائب العام التسوية مع 56 شخصاً لوجود قضايا جنائية.

ووفقاً للبيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، فإنه تمت استعادة 400 مليار ريال من المتهمين بالفساد، نتج عنها استرجاع أموال للخزينة العامة للدولة متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغيرها.



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