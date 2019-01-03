20 انتهاكاً حوثياً لوقف إطلاق النار في الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، أن الحوثيين ارتكبوا 20 انتهاكاً لاتفاق الحديدة خلال 24 ساعة.

وأوضح التحالف، أن الخروقات تركزت في مناطق الدريهمي والتحيتا، وحيس والفازة والجبلية والجاح.

وكانت مصادر إعلامية، قالت إن اللجنة الثلاثية المشتركة، أنهت الخميس، الجولة الثانية من اجتماعاتها في مدينة الحديدة برئاسة الجنرال باتريك كاميرت، رئيس فريق المراقبين الأمميين، وبحضور وفدي الشرعية والحوثيين.

وبحسب المصادر، فإن سلسلة اجتماعات عقدتها اللجنة، وناقشت آلية تثبيت ومراقبة وقف إطلاق النار المعلن في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وكذلك آلية إعادة الانتشار.

ولا تزال ميليشيات الحوثي، مصرة على بقائها في السلطة المحلية وفي إدارة الميناء وفق أجندتهم، وتواصل رفضها فتح الممرات الإنسانية الآمنة ولا يعتبرونها أولوية، وفق ما ذكرته نفس المصادر.

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