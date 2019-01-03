قوى الأمن التونسية تقبض على 5 إرهابيين في ولاية سيدي بوزيد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلنت الداخلية التونسية القضاء على 5 إرهابيين في عملية أمنية بولاية "سيدي بوزيد".

وتابعت : " أن اثنان من العناصر الإرهابية قاما بتفجير نفسيهما بعد محاصرتهما من قبل قوات الشرطة التونسية".

وشهدت تونس، منذ شهر أيار (مايو) 2011، عدة هجمات إرهابية تصاعدت منذ 2013، وراح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح.

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