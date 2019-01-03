زيارة قريبة للرئيس الموريتاني لسوريا

أخبار الآن| نواكشوط- موريتانيا (متابعات)

أعلن مصدر مقرب من الرئاسة الموريتانية الاربعاء أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز سيقوم بزيارة رسمية الى سوريا قبل منتصف كانون الثاني/يناير، مع العلم أن العلاقات بين البلدين بقيت قوية رغم النزاع القائم في سوريا.

وأوضح المصدر نفسه أن الزيارات على المستوى الوزاري بين البلدين تواصلت، وعارضت نواكشوط منح المعارضة السورية مقعد سوريا في الجامعة العربية خلال القمة العربية التي عقدت عام 2016 في العاصمة الموريتانية.

وقال هذا المصدر لوكالة فرانس برس "سيقوم الرئيس بزيارة رسمية الى سوريا تستغرق يومين قبل منتصف كانون الثاني/يناير".

ويزور الرئيس الموريتاني دمشق قبل مشاركته في القمة الاقتصادية والاجتماعية المقررة في بيروت بين السادس عشر والعشرين من الشهر الحالي، حسب المصدر نفسه.

أبقت موريتانيا سفارتها مفتوحة في دمشق بخلاف العديد من الدول العربية الاخرى بعيد اندلاع النزاع السوري مطلع العام 2011.

وأوضح المصدر نفسه أن الزيارات على المستوى الوزاري بين البلدين تواصلت، وعارضت نواكشوط منح المعارضة السورية مقعد سوريا في الجامعة العربية خلال القمة العربية التي عقدت عام 2016 في العاصمة الموريتانية.

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