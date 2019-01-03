خروقات الحوثيين في الحديدة أمام مجلس الأمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بعثت الحكومة الشرعية اليمنية والسعودية والإمارات رسالة الى مجلس الأمن تتضمن جميع خروقات ميليشيات الحوثي لاتفاق السويد لوقف اطلاق النار في الحديدة.



وقال ممثلو اليمن والسعودية والإمارات في الأمم المتحدة، إن ميليشيات الحوثي الإيرانية شنت هجمات بما في ذلك إطلاق نيران القناصة وصواريخ بالستية في الحديدة حتى بعد الموافقة على الهدنة.

و أكدت الرسالة أن الحوثيين رفضوا الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في مدينة الحديدة، وذلك في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي.

و ذكر مصدر دبلوماسي غربي أن الرسالة التي تحمل تاريخ 31 كانون الثاني/ديسمبر، وموجهة إلى كاكو هواجدا ليون أدوم، رئيس مجلس الأمن الدولي حتى تاريخه، قالت إن الحوثيين أقاموا حواجز وحفروا خنادق في المدينة المطلة على البحر الأحمر.

وكان اتفاق الحديدة، يقضي، بانسحاب ميليشيات الحوثي من مدينة الحديدة ومينائها خلال 14 يوما، وإزالة أية عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها.

ونص الاتفاق أيضا على انسحاب الميليشيات من موانئ الصليف ورأس عيسى إلى شمال طريق صنعاء، في مرحلة أولى خلال أسبوعين، وفق بنود الاتفاق.





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