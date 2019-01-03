تجميد أموال 40 متهماً بالإرهاب في تونس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت السلطات التونسية، الأربعاء، تجميد أموال 40 شخصاً ترتبط بهم تهما إرهابية، وموارد تنظيم "جند الخلافة" التابع لداعش، وذلك في إطار مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.

ونشرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس على موقعها الإلكتروني، قائمة بأسماء 40 عنصرا إرهابيا، قرّرت تجميد أموالهم ومواردهم الاقتصادية لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، تشمل الفارين والصادرة في حقهم بطاقات تفتيش والقابعين في السجون والموجودين خارج البلاد أو في الجبال.

وتعد هذه ثاني قائمة تصدرها السلطات التونسية بخصوص العقوبات المالية المتعلقة بالإرهاب في أقل من شهرين، إذ أعلنت منتصف شهر نوفمبر الماضي، عن تجميد أموال 28 تونسياً و5 تنظيمات مرتبطة بالإرهاب في البلاد.

وتسعى تونس من وراء هذه الخطوة، إلى الخروج من القائمة الرمادية للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب، التي أدرجها فيها الاتحاد الأوروبي منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.

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