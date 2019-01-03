السعودية تطلب الإعدام لـ5 متهمين بمقتل خاشقجي

أخبار الآن | الرياض - المملكة العربية السعودية (وكالات)

صرح النائب العام السعودي في بيان له الخميس 3 كانون الثاني (يناير) أن الجلسة الأولى الجزائية لمحاكمة المتهمين بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عقدت في نفس اليوم.

وطالبت النيابة العامة في الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائية والتي جرت في مدينة الرياض، بإيقاع الجزاء الشرعي بحق المتهمين والذي يبلغ عددهم 11 متهم، منهم 5 موقوفين طالبت بإعدامهم لضلوعهم في جريمة القتل.

وبعد سماعهم للدعوى طلب محامي المتهمين نسخة من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة على ما ورد فيها، وقد تم تمكينهم من المهلة التي طلبوها حسب المادة (136) من نظام الإجراءات الجزائية، فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين.

وفي إطار ذلك تم إرسال مذكرتي إنابة قضائية إلى النيابة العامة بجمهورية تركيا بطلب ما لديهم من الأدلة أو القرائن المتعلقة بهذه القضية، والتي لم يرد عليها أي إجابة حتى تاريخه، ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما يرد منهم جواباً على ذلك.

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