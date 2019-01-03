الجيش السوري يعلن انسحاب قوات كردية من منبج

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن الجيش السوري، الأربعاء، أن قافلة تضم 400 مقاتل كردي انسحبت من منطقة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي، إلى شرق نهر الفرات، "تنفيذا لاتفاق إعادة الحياة الطبيعية إلى مناطق شمال البلاد"، حسبما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

ونقلت الوكالة عن بيان لوزارة الدفاع جاء فيه: "تنفيذا لما تم الاتفاق عليه لعودة الحياة الطبيعية إلى المناطق في شمال الجمهورية العربية السورية بدءا من الأول من يناير لعام 2019، قامت قافلة من الوحدات

القتالية الكردية تضم أكثر من 30 سيارة بالانسحاب من منطقة منبج، متجهة إلى الشاطئ الشرقي لنهر الفرات إلى قرية قره قوزاق شمال شرقي مدينة منبج بنحو 25 كيلومترا".

وأضاف البيان أن "المعلومات تفيد بأن ما يقارب 400 مقاتل كردي غادروا منبج حتى الآن".

ونشرت الوكالة صورا ومقطع فيديو قالت إنه لقافلة مركبات تحمل أعلاما صفراء، تقل المقاتلين الأفراد متجهة إلى شرق نهر الفرات.

واختلفت التقديرات حول حجم القوات المنسحبة، فوفقا لوزارة الدفاع السورية بلغ عدد المقاتلين الأكراد المنسحبين من منبج نحو 400 مقاتل في قافلة تضم 30 سيارة، بينما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عددهم نحو 250.



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