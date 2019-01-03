البشير عن الاحتجاجات: نتعرض لحرب اقتصادية.. ولكن!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد الرئيس السوداني، عمر البشير، في مؤتمر صحافي، أن خروج بلاده من الأزمة الحالية لن يحصل بين ليلة وضحاها.

ورأى أن البلاد "تتعرض لحرب اقتصادية منذ 21 عاماً بسبب العقوبات المفروضة عليها، ولكن ذلك لا يعني التخريب والحرق والتدمير اثناء الاحتجاجات".

البشير قال إن السودان لم يبع استقلاله وكرامته مقابل الأموال، وأن الحكومة ماضية في الاهتمام بالعاملين ومعرفة مشاكلهم وحلها.

وانتقد البشير إدراج بلاده في لوائح الإرهاب بدون مبرر، مضيفا أن البلاد "فقدت الكثير من مواردها"، ولا تزال "مستهدفة" من قوى كثيرة.

وشدد البشير على أن الشعب السوداني "يستحق حياة كريمة"، موضحا أن الراتب الحالي غير مجز، وأن الشهر الحالي سيشهد بدء تطبيق برنامج لزيادة الرواتب إلى الحد الأدنى المطلوب.

ويشهد السودان احتجاجات في مناطق مختلفة على غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الخبز في البلاد.

السلطات، من جانبها، أعلنت حالات الطوارئ وحظر التجول في عدة مدن، كما علقت الدراسة في عدة ولايات، ومنها الخرطوم.

وفي وقت سابق، أعلن مساعد للرئيس السوداني عمر البشير، عن القبض على عضو مجلس تشريعي يدير خلية تحرض الشارع.

وأشار إلى أن التظاهرات انحرفت عن مسارها الطبيعي، مشدداً على أن السلطات السودانية ترفض التخريب.

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