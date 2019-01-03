إغلاق ميناء شرم الشيخ بسبب الأحوال الجوية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أغلـَقت السلطات المصرية ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأصدر رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر اللواء بحري أيمن صالح، تعليمات بإيقاف الأنشطة البحرية كافة، على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة وضرورة متابعة الخريطة المناخية والجومائية؛ حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية وسلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

وذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر المصرية أنها أغلقت ميناء شرم الشيخ في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بسبب الأحوال الجومائية وشدة الرياح التي تتراوح ما بين 20-24 عقدة جنوبية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار والضغط 1015 درجة وقوة البحر 4 وحالة البحر مضطربة.

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