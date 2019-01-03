أعمال إغاثة لاجئي سوريا مستمرة رغم السيول

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

أثرت الأمطار الغزيرة بشكل كبير على المشردين داخليا في شمال سوريا هذا الشتاء، إذ فاضت المخيمات بالمياه ودمرت أماكن الإيواء المؤقتة.

وذكر فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة أن نحو 18 ألف شخص قد تضرروا بذلك الوضع في أكثر من 60 تجمعا غير رسمي للنازحين في شمال غرب سوريا، وأن حوالي 3000 خيمة قد لحقت بها أضرار جسيمة.

وأضاف ان الكثير من المتضررين نقلوا إلى المدارس والمساجد والمساكن القريبة والمخيمات الأخرى ، وشجع من تأثروا بالسيول على الانتقال مؤقتا إلى مراكز استقبال والمخيمات التي تتوفر بها الخدمات.

وأكد فرحان على الرغم من التحديات المرتبطة بحالة الطرق، بسبب السيول، إلا أن فرق العمل الإنساني توفر الإغاثة، بما في ذلك الخيام العائلية، في عدد من تجمعات النازحين في المنطقة.

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