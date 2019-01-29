ماكرون يختتم زيارته لمصر بلقاء كبار رجال الدين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أ ف ب)



التقى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الثلاثاء كبار الشخصيات الدينية فى مصر فى ختام زيارته التي استغرقت ثلاثة أيام وركزت على تعزيز العلاقات بين البلدين

واجتمع ماكرون مع البابا تواضروس الثاني في كاتدرائية القديس مرقس في قلب القاهرة، مقر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية القديمة.

كما زار ماكرون مشيخة الأزهر، حيث التقى شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن الاجتماع تناول "تدريب الأئمة في فرنسا ومكافحة الرؤية المضللة للدين".

وخلال مؤتمر صحافي مشترك في القصر الرئاسي، قال ماكرون إن "الاستقرار الحقيقي يمر عبر حيوية المجتمع"، معتبرا كذلك أن "الاستقرار والسلام (المجتمعي) الدائم مرتبطان باحترام الحريات الفردية ودولة القانون".

من جهته، شدد السيسي على أن الاستقرار والأمن في مصر التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة يمثل أولوية بالنسبة للتحديات الاقتصادية والمجتمعية في البلاد وكذلك الوضع في منطقة الشرق الأوسط المضطربة.

وشهد ماكرون والسيسي الاثنين توقيع 30 اتفاقا بقيمة تقارب المليار دولار، بما في ذلك النقل والتعليم والصحة.

وقبيل اجتماعه مع السيسي ، قام ماكرون بصحبة زوجته بريجيت بجولة في معبد أبو سمبل الشهير جنوب مصر والذي تم انقاذه قبل 50 عامًا من الفيضانات.



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