قتلى وجرحى في انفجار بمدينة المخا اليمنية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب 10 آخرون في انفجار وقع في مدينة المُخا غربي اليمن

ووفقا لمصادر محلية، فإن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعت بالقرب من سوق شعبي بوسط مدينة المُخا.

ويأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه الميليشيات الحوثية ، بارتكاب جرائم بحق الشعب اليمني، فيما تسعى الحكومة الشرعية لإنهاء الأزمة والالتزام باتفاق السويد، الذي أُبرم برعاية الأمم المتحدة.

ودفع التعنت الحوثي وعدم التزام الميليشيات بالاتفاق الدولي، الأمم المتحدة للإعلان، الاثنين، عن تمديد المهلة الزمنية المتعلقة بمدينة الحديدة غربي اليمن وتبادل الأسرى.

وأكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، أن تمديد الجداول الزمنية جاء بسبب "صعوبات على الأرض".

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