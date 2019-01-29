تعيين رئيس جديد لبعثة مراقبي اليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

رشح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجنرال الدنماركي المتقاعد مايكل لوليسغارد رئيسا لبعثة المراقبين الأمميين في اليمن، وفقا لوكالة فرانس برس.

وطرح اسم لوليسغارد على أعضاء مجلس الأمن الـ15 للموافقة عليه أو رفض تسميته في المنصب الجديد.

وفي الوقت الحالي، يقود الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامرت منذ 23 كانون الأول/ديسمبر 2018 بعثة مراقبي الأمم المتحدة في اليمن التي صادق عليها مؤخرا مجلس الأمن وستضم عند اكتمالها 75 مراقبًا مدنياً.

ومنذ وصوله إلى اليمن، واجه كامرت صعوبات مع المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على مدينة الحديدة.

وتعرض موكبه في 17 كانون الثاني/يناير لإطلاق نار من قبل الحوثيين لم يوقع إصابات وذلك عند خروجه من اجتماع مع الحكومة اليمنية.

اقرأ المزيد: