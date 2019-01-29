بحث لاسترداد آثار العراق المنهوبة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

شرع فريق دولي من الأثريين في عملية بحث بهدف استرداد ما يمكن استرداده من آلاف القطع الأثرية , التي استولى عليها تنظيم داعش قبل طرده من العراق في عام 2017 . ومعظم تلك الآثار مايزال مفقودا.

وشارك في ورشة العمل أفراد من الشرطة العراقية ومن الخارج , ومسؤولون بالجمارك وخبراء في الآثار، وكانت الثانية خلال عامين التي تنظمها بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق.

وقال مسؤولون بسلطات إنفاذ القانون إن بوسعهم مساعدة الشرطة العراقية على اقتفاء أثر القطع المفقودة بالاستعانة بقواعد بيانات عمليات الضبط ومعلومات أخرى بما في ذلك حول ممرات التهريب.

وقالت ماريا بولنر المسؤولة بمنظمة الجمارك العالمية إن تقارير مسؤولي الجمارك في أنحاء العالم بشأن عمليات الضبط المتعلقة بالتراث العالمي "ليست سوى قمة جبل جليدي" وإن تحسين التنسيق بين الدول أعضاء المنظمة البالغ عددهم 183 ساعد في زيادة عمليات الاسترداد.

وقالت منظمة الجمارك العالمية إن ضباط الجمارك استردوا في 2017 أكثر من 14 ألف قطعة منهوبة في أنحاء العالم بينها آثار قديمة ولوحات وتماثيل، وذلك بزيادة 48 في المئة عن العام السابق.

وقال إيكهارد لوفير وهو ضابط شرطة ألماني شارك في ورشة العمل إن العديد من هواة جمع الآثار من القطاع الخاص وبعض المتاحف لا يسألون في العادة عن مصدر القطع الأثرية. وأضاف "هذه إحدى أكبر مشكلات الجريمة".

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