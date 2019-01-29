انتحارية تفجر نفسها في مقر للنصرة بإدلب

أخبار الآن | إدلب - سوريا (وكالات)

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان أن تفجيرا انتحاريا أوقع عددا من القتلى في مدينة إدلب، شمال غربي البلاد، يوم السبت.

وبحسب المرصد ، فإن انتحارية استهدفت مقر "رئاسة وزراء حكومة الإنقاذ الوطني" في مدينة إدلب، وهو مجلس مرتبط بجبهة النصرة التي تشكل ذراع تنظيم القاعدة في سوريا.

وبعد انسحاب فصائل موالية لتركيا، عززت "هيئة تحرير الشام" (النصرة سابقا) سيطرتها عمليا على كامل محافظة إدلب التي لجأ إليها مقاتلون من عدة فصائل سورية معارضة، بالإضافة إلى مناطق محاذية في محافظات حلب في الشمال وحماة في الوسط واللاذقية غربي البلاد.

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