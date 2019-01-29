عاجل

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

الغاز السام يفاقم معاناة البصرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، الحكومة الاتحادية باتخاذ موقف واضح حول ما يجري لأهالي البصرة، إزاء استمرار انبعاث هذه الغازات.

وذكر بيان المكتب أن الحقول النفطية في البصرة تتسبب بأمراض تنفسية وغيرها لأهالي المحافظة، فضلاً عن تغطيتها سماء المحافظة، مشيراً إلى أن تلك الغازات ستسمم الأمطار بعد امتزاجها في السماء.


كما تسببت الغازات بأخطر الأمراض، منها الأورام السرطانية، التي تسجل ارتفاعاً كبيراً خلال الأشهر الأخيرة، بحسب البيان، الذي طالب بالوقت نفسه الحكومة الاتحادية باتخاذ خطواتها للحفاظ على البيئة.

كذلك دعا الحكومة إلى إعطاء تفسيرات حول إجراءاتها إزاء استمرار حرق النفايات في قضاء شط العرب ومناطق جنوب غرب المحافظة ومركزها.

وأشار البيان إلى أن مكتب المفوضية سيبدأ بتحريك الدعاوى للعوائل المتضررة، فضلاً عن مطالبته الأمم المتحدة بموقف واضح إزاء دعم المطالبة بإنهاء هذه المعاناة الخطيرة.

اقرأ المزيد:

مسؤول عراقي: قوة أمريكية خاصة تحاصر "البغدادي"

#البصرة #العراق #أخبار عربية #غاز

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو
  • ...
    مدرب سعودي يتبرع بكليته "سرا" لأحد لاعبي فريقه مدرب نادي جبة السعودي ، فهد الغربي، أثبت بالدليل العملي أن كرة القدم، أكبر من مجرد لعبة، فقد تبرع الغربي لأحد لاعبي فريقه "سرا" بإحدى كليتيه في موقف إنساني نادر
  • ...
    الجفاف يهدد إيران تواجه إيران أزمة جديدة، إلى جانب أزماتها الاقتصادية والسياسية، إذ تعاني البلاد من مشاكل بيئية تهدد السكان ومنازلهم.
  • ...
    الغاز السام يفاقم معاناة البصرة طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، الحكومة الاتحادية باتخاذ موقف واضح حول ما يجري لأهالي البصرة، إزاء استمرار انبعاث هذه الغازات.

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...