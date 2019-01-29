الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل حوثية شمالي صعدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

قتل ما لا يقل عن 5 افراد من مليشيات الحوثي في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني، في محافظة صعدة شمالي اليمن.

واندلعت المواجهات عقب محاولة افراد من المليشيات التسلل باتجاه مواقع شمال مركز المديرية، فيما احبطت قوات الجيش اليمني محاولة المليشيات، واجبرتهم على التراجع، بعد مصرع أكثر من 5 انقلابيين ، وجرح أخرين.

في ذات السياق، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن إحدى عربات المليشيا، قرب جبل شيحاط، مما أدى إلى تدميرها ومصرع كل من كان على متنها.

من جهة أخرى، لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم جراء غارات جوية شنتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في مديرية المتون غربي محافظة الجوف اليمنية.

واستهدفت مقاتلات التحالف تجمعًا للمليشيا في منطقة الغدير بجبل حام، مخلّفة قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين، بالإضافة إلى تدمير مدفع مضاد للطيران عيار "23مم".

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