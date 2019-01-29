التحالف يشن 6 غارات على مواقع حوثية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شنت مقاتلات التحالف العربي، 6 غارات جوية على مواقع للحوثيين في منطقة حجور بمديرية كشر، في محافظة حجة شمال اليمن.

واستهدفت مقاتلات التحالف مواقع متفرقة في حجور منها غارات على موقع المندلة حجور ووادي مور.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن الغارات أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية.

وأوضحت المصادر أن المقاتلات دمرت عدداً من المعدات العسكرية بينها دبابة، في هذه الغارات.

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