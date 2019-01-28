وفاة أمير الطائفة الأيزيدية عن عمر 85 عام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (متابعات)

توفي أمير الطائفة الأيزيدية، عن عمر يناهز 85 عاما في أحد مستشفيات ألمانيا، بحسب ما أفاد الاثنين مسؤولون في إقليم كردستان العراق.

وقال بيان صادر عن المدير العام للشؤون الأيزيدية في حكومة إقليم كردستان العراق خوري بوزاني "ببالغ الأسى والحزن العميقين نعلن نبأ رحيل، أمير الأيزيديين في العالم تحسين سعيد علي إلى جوار ربه، إثر مرض عضال ألم به منذ فترة طويلة".

ووصف الزعيم الكردي السابق مسعود بارزاني وفاة "تحسين" بأنه خسارة كبيرة للأيزيديين والأكراد

فيما قالت نادية مراد الحائزة على جائزة نوبل للسلام ان الأمير تحسين كان "زعيما حكيما ومؤمنا راسخا بالسلام" الذي قاد الأيزيديين في وقت صعب، حسب وصفها.

واستقر تحسين قبل وفاته في ألمانيا، التي تعتبر الموطن الثاني للطائفة الأيزيدية بعد العراق، الذي يوجد فيه معبد لالش (شمال الموصل) المركز الروحي والديني لتلك الأقلية.

ومن المتوقع أن يوارى تحسين الثرى في العراق خلال "يومين أو ثلاثة، حيث سيقام تشييع رسمي له"، بحسب ما قالت النائبة الأيزيدية في البرلمان العراقي فيان دخيل لوكالة فرانس برس.

وتعرض الأيزيديين لإضطهاد من تنظيم داعش الإرهابي، حيث اختطف أكثر من 6400 من الأيزيديين فيما تمكن 3200 منهم من الفرار، وتم إنقاذ البعض منهم، ومازال مصير الآخرين مجهولا.

يذكر بأن مير تحسين ولد في 15 أغسطس 1933 في بعدة ، بالقرب من شيخان، دهوك، وانضم إلى ثورة "إيلول" الكردية ضد الحكومة العراقية في عام 1970، وكان قد تعرض للسجن في ظل نظام عراقي سابق قبل عقد من الزمان.

هاجر مير تحسين إلى المملكة المتحدة في عام 1975 وعاد إلى العراق في عام 1981، ونجا من محاولتين في حياته في عامي 1992 و 2003.

وبعد وفاة والده في العام 1944، أصبح الأمير تحسين في الحادية عشرة من عمره الزعيم الديني للأيزيديين، الذين يسكنون بغالبيتهم في مناطق جبلية بأقاصي العراق.



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