مشروع قانون ليبي لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية

أخبار الآن | طرابلس- ليبيا (متابعات)



بدأ برلمانيون في مجلس النواب الليبي إعداد مشروع قانون لتجريم جماعة الإخوان في ليبيا وتصنيفها جماعة إرهابية، وذلك بسبب معارضتها لأي حل سياسي ينهي حالة الانقسام الحاصل، وعرقلتها لمسيرة بناء الدولة ومؤسساتها.

ووقع عدد من النواب يوم امس على عريضة طالبوا من خلالها رئاسة البرلمان، بوضع بند في جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس، للتصويت على مشروع القانون.

وبرر النواب هذه الخطوة، بتورط الإخوان في دعم الإرهاب بليبيا مادياً وسياسياً وإعلامياً، في بنغازي ودرنة، معتبرين أنهم "يقودون حرباً على الوطن والمواطن".

وقال أعضاء مجلس النواب في العريضة: "لن ننسى قيادة هذه الجماعة لحرب الانقلاب على الشرعية عام 2014 عندما خسرت المسار الديمقراطي من خلال الانتخابات، بإشعال حرب فجر ليبيا بطرابلس التي خلفت القتل والدمار وأنتجت حكومة موازية داعمة للإرهاب بأموال الدولة الليبية سميت حكومة الإنقاذ الوطني وهي حكومة لإنقاذ الإرهاب".

ويأتي ذلك، بعد يوم واحد على إعلان رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، استقالته وانسحابه من الإخوان، بسبب عدم تنفيذهم المراجعات التي التزموا بها ومحاولاتهم ضرب وحدة وتماسك المجتمع، وبعد يومين على اتهام رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، هذه الجماعة بعرقلة إجراء الانتخابات .

اقرأ أيضاً :

اشتباكات بين داعش والقاعدة في محافظة البيضاء اليمنية