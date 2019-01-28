دعوات لتجديد المظاهرات في السودان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى تجديد المظاهرات، في كل أحياء ومدن السودان، بدءاً من الساعة الثالثة وحتى السادسة مساء بتوقيت الخرطوم.

وطالب التجمع في بيان بترديد الهتافات الوطنية وحمل الأعلام واللافتات, للتعبير عن وحدة مطلب إسقاط النظام.



وقال وزير الثقافة، الأمين السياسي للحزب عمر سليمان، إن الحزب مستمر في حكومة الوفاق الوطني الحالية، مضيفاً أنه متمسك بتوصيات الحوار الوطني.

وأشار في مؤتمر صحافي إلى أن قرار المشاركة في الحكومة اتخذه المؤتمر العام للحزب، والجهة الحزبية الأدنى ليس لها الحق بفض الشراكة.

في غضون ذلك قام الرئيس عمر البشير بزيارة إلى القاهرة والتقى بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وتحدث البشير عن محاولات لاستنساخ الربيع العربي في السودان، متهما منظمات لم يسمها بالعمل على زعزعة الأوضاع في دول المنطقة. كما اعترف بوجود مشكلة، لكنه اتهم الإعلام الدولي والإقليمي بالتهويل.



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