الرئيس الفرنسي يبحث في القاهرة تعزيز العلاقات الثنائية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة -(أ ف ب)



عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين اجتماعا مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والاستراتيجية بين البلدين.

واستقبل السيسي الرئيس الفرنسي ماكرون في قصر الاتحادية الرئاسي، وعقدا اجتماعا ثنائيا سيعقبه توقيع نحو ثلاثين اتفاقا وعقدا تجاريا

وهذه العقود ستشمل قطاعات النقل والطاقة المتجددة والصحة والصناعات الغذائية

ويرافق ماكرون في زيارته لمصر نحو خمسين من رؤساء الشركات الفرنسية في مجالات النقل والطاقة والصحة.



وقال الرئيس الفرنسي الأحد إن "استقرار مصر يهمنا كثيرا، إنها شريك مهم في ما يتعلق بليبيا وفي مكافحة الراديكالية".



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