ميليشيات الحوثي تنهب متحفاً في ذمار باليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أفادت مصادر محلية يمنية، الأحد، أن ميليشيات الحوثي اقتحمت متحفا أثريا بمحافظة ذمار، وسط البلاد، ونهبت محتوياته.

وأشارت المصادر أن عناصر الميليشيات اقتحمت المتحف بينون في عزلة ثَوْبان بمديرية الحدا، وعبثت بمحتوياته ونهبت العديد من القطع الأثرية.

وبحسب المصادر، فإن الميليشيات الحوثية نهبت المكتبة الوطنية وملأت جدرانها وقاعاتها بصور قتلاها الذين قضوا في حربها المستمرة ضد الشعب اليمني منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر عام 2014.

يأتي ذلك ضمن مساعي ميليشيات الحوثي لطمس هوية اليمن الحضارية.



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