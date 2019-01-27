مصر على موعدٍ مع عاصفة.. تحذيرات ودعوات لاستخدام كمامات

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تشهد جمهورية مصر العربية خلال الساعات القليلة المقبلة، إنخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة في كل مناطقها. وكانت مصر تعرضت قبل أيام، لعاصفة محملة بالرمال والأتربة، ضربت القاهرة ومناطق أخرى، وأثرت على حركة الطيران وتسببت في إغلاق موانئ في البحرين الأحمر والمتوسط.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، اليوم الأحد، عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" أنّ "طقساً مائل للبرودة سيسيطر على شمال البلاد، ومن المرجح أيضاً حدوث عاصفة في المناطق المكشوفة".

وحذرت الهيئة من "نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على كافة الأنحاء لتصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة"، مشيرةً إلى أنّ "الأحوال الجوية ستؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وتساقط الأمطار".

إلى ذلك، دعا رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أحمد عبد العال، المواطنين إلى "استخدام الكمامات خلال العواصف الترابية والعزوف عن الخروج لمرضى الصدر"، مشدداً على ضرورة "توخي السائقين أقصى درجات الحذر خلال القيادة أثناء الأحوال الجوية غير المستقرة"، مطالباً الصيادين بعدم النزول إلى البحر خلال اليومين المقبلين، لاضطراب الملاحة البحرية.

مصدر الصورة: الأناضول

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