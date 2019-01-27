قوات الشرعية اليمنية تحرر مواقع جديدة في صعدة

أخبار الآن| صعدة - اليمن - (وكالات)

احرزت قوات الشرعية اليمنية ، تقدماً استراتيجياً جديداً في محور باقم بصعدة، بعد معارك مع ميليشيات الحوثي الانقلابية أدت إلى مقتل 15 منهم.

وقال قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد سامي القباطي، في تصريح لموقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إن قوات اللواء حررت التباب السود المطلة على الخط الدولي الرابط بين باقم ومدينة صعدة.

ولفت القباطي أن قوات الجيش الوطني تمكنت من قطع خط إمداد الميليشيا الانقلابية عن مركز مديرية باقم.

وأكد أن المواجهات أسفرت عن مصرع 15 من الميليشيا الانقلابية، وجرح أخرين، فيما لاذ البقية بالفرار باتجاه مناطق مجاورة للمديرية.

وثمّن قائد اللواء الخامس حرس حدود، دور تحالف دعم الشرعية في دعم ومساندة الجيش الوطني خلال المعارك.

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