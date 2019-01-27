تدمير بؤرة إرهابية وقتل قياديين في مصر

أخبار الآن | سيناء - مصر (صحف)

قتل عدد من الإرهابيين في شمال سيناء، بينهم قياديان رئيسيان بتنظيم إرهابي، حسب ما أعلنت القوات المسلحة المصرية.

وذكر المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية أن القوات المسلحة ستواصل جهودها لاقتلاع جذور الإرهاب وتأمين جهود أجهزة الدولة والقوات المسلحة في تنمية وتطوير شبه جزيرة سيناء.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، تامر الرفاعي، في تغريدة على تويتر، أن القوات "قامت بتنفيذ طلعة جوية مركزة لاستهداف بؤرة إرهابية، وذلك بناء على معلومات استخباراتية مؤكدة بشأن تجمع للعناصر الإرهابية بشمال سيناء".

وتابع "أسفرت العملية عن القضاء على عدد من العناصر الإرهابية، بينهم قياديان رئيسيان للتنظيم الإرهابي بشمال سيناء".

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعلنت القوات المسلحة قتل 59 إرهابيا خلال عمليات نفذتها بالتعاون مع الشرطة في شمالي شبه جزيرة سيناء ووسطها، فضلا عن القبض على عدد آخر وضبط أسلحة ومركبات.

ومنذ سنوات، تدور مواجهات عنيفة بين قوات الأمن المصري ومجموعات متطرفة في البلاد، خصوصا في شمال ووسط سيناء.

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