البشير يبدأ زيارة لمصر الأحد

أخبار الآن| الخرطوم - السودان - (سونا)

يبدأ الرئيس السوداني عمر البشير زيارة لمصر الأحد، تستمر ليوم واحد، ويصطحب معه وفداً يضم الدكتور فضل عبد الله فضل وزير رئاسة الجمهورية والدكتور الدرديري محمد أحمد وزير الخارجية والفريق أول صلاح عبد الله مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

وقالت وكالة السودان للأنباء (سونا)، إن المباحثات ستجرى حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت: "ستتطرق المباحثات بين الرئيسين إلى مسار تنفيذ الاتفاقيات التي جرى توقيعها خلال اجتماعات اللجنة الرئاسية التي عقدت في الخرطوم في أكتوبر الماضي، وتتعلق بالتعاون في الطاقة والربط الكهربائي والنقل البري والجوي والبحري ومشروعات الأمن الغذائي والبنى التحتية الاستثمار".

أكد السفير السوداني في القاهرة عبد المحمود عبد الحليم، أن البشير سيرافقه وفد يضم وزير رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

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