الأردن تدعو سوريا لحضور مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أ ف ب)

أعلن رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة أن الأردن دعا رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ إلى حضور أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي سينعقد في عمَّان في آذار/مارس المقبل.



ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الطراونة تأكيده ضرورة الدفع بخطوات التعاون إلى الأمام مع الجانب السوري، مشيرا إلى أنه "لا مصلحة لأي طرف بسوريا مفككة،

وقال الطراونة خلال استقباله الأحد، نقيب المحامين السوريين عضو مجلس الشعب السوري نزار السكيف والوفد المرافق "ندرك أهمية التنسيق والتعاون بين الأردن وسوريا لا سيما في الشأن البرلماني. لذا جاءت الدعوة" لرئيس مجلس الشعب السوري".

من جهته، اكد السكيف تطلع بلاده الى "تعزيز العلاقات الأردنية السورية في المجالات كافة"، مشيرا الى ان "دعوة رئيس مجلس الشعب السوري لها مدلولات سياسية، وهي آفاق ستجد تلبية من الطرف السوري".

وكان تم تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية مع بداية النزاع في هذا البلد في 2011. وهي لا تزال خارج الجامعة وسط استمرار انقسام الدول العربية بشأن عودتها الى المنظمة.



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