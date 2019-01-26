قتل 7 أشخاص بقصف حوثي بمخيم نازحين بحرض

أخبار الآن | حرض – اليمن ( أ.ف.ب )

قتل سبعة أشخاص وأصيب ثلاثون آخرون في مخيم للنازحين بمدينة " حرض " اليمنية بعد قصف ميليشيات الحوثي للمخيم بمحافظة حجة.

ومن بين القتلى والجرحى نساء وأطفال، من المخيم الذي يبعد قرابة 15 كيلومتراً عن مناطق الاشتباكات، وأشارت مصادر ميدانية أن القصف تم عبر صاروخ موجه على المخيم في مديرية حرض.

أما في الحديدة، فقد أفاد مصدر عسكري يمني أن "الميليشيات قصفت بعدد من القذائف مطاحن وصوامع الغلال التي يخزن فيها القمح، ما أدى إلى احتراقه بالكامل وتضرر أجزاء أخرى من الصوامع مخلفة أضراراً مادية بالغة".

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن استهداف الميليشيات للمطاحن يهدف إلى منع زيارة كانت مقررة الجمعة لهيئة الأمم المتحدة للمطاحن وعرقلة اتفاق تسهيل توزيع المواد الإغاثية لصنعاء والشريط الساحلي في إطار تعنت وفد الحوثي في اللجنة المشتركة ورفضه فتح طرق آمنة وإزالة الألغام لتسيير الإمدادات الغذائية والإغاثية.

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