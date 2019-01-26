دعوات للتظاهر والاعتصام في السودان

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

دعا تجمع المهنيين السودانيين، إلى التظاهر والاعتصام يوم غد الأحد، محددا ميادين كبرى عامة للتظاهر.

وأكد الناطق الرسمي باسم الشرطة أن البلاد لم تشهد أمس أي تجمهر عدا بعض التجمعات غير المشروعة ومحدودة العدد في ولاية الخرطوم وبعض الولايات الأخرى مقرّا بتفريقها وفقا للقانون.

هذا وكان تجمع المهنيين السودانيين قد دعا إلى مظاهرات عامة، الجمعة، والصلاة في الساحات العامة.

كما دعا التجمع إلى اعتصامات في الميادين ومظاهرات ليلية تستمر منذ بداية الأسبوع الحالي وتنتهي بما أسماه موكب الزحف الأكبر من كل مدن وقرى السودان.

وكان هذا التجمع المعارض قد دعا إلى سلسلة من التظاهرات والمواكب خلال الأسابيع القليلة الماضية في مناطق مختلفة في الخرطوم ومدن أخرى.

وأسفرت الاحتجاجات الواسعة التي نظمت في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى، الخميس، عن مقتل شخص واحد، على الأقل، وعشرات الجرحى.

يذكر أن نطاق الاحتجاجات التي فجرتها أزمة اقتصادية متفاقمة، وإعلان الحكومة السودانية عن رفعها سعر الخبز 3 أضعاف، توسع منذ 19 ديسمبر 2018، ليشمل أنحاء متفرقة في السودان، وقد تحولت التظاهرات المطلبية المعيشية إلى سياسية، مطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير، وتشكيل حكومة جديدة.

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