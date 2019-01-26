البشير يتوجه إلى الكويت في زيارة رسمية
أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
أعلنت الحكومة السودانية عن زيارة مرتقبة لرئيس الجمهورية عمر البشير إلى دولة الكويت قريباً.
وزير الإعلام بشارة جمعة قال إن الزيارة تأتي في إطار جولة إلى دول عربية، موضحاً أن زيارة البشير إلى الكويت تأتي في إطار التنسيق المشترك في كافة القضايا الإقليمية والعربية، خاصة القضايا التي تهم المنطقة، ولمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين.
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