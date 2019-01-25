وفاة مخرج جزائري أشعل النار في جسده داخل محطة تلفزيونية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

توفي منتج تلفزيوني جزائري الخميس 24 يناير/كانون الثاني بعد أسبوعين على إضرامه النار في نفسه في مقر محطة تلفزيونية بسبب ديون كان يطالب بها، كما أعلن ابنه لوكالة فرانس برس.

وأضرم المخرج يوسف قوسم النار في نفسه في السابع من يناير في مقر "دزاير تي في" بسبب عدم تلقيه مستحقات مالية من القناة الخاصة عن مسلسل بث في 2017. وأعلنت وفاته الخميس.

وأسفت القناة التي يملكها رئيس نقابة رجال الأعمال علي حداد المعروف بقربه من رئاسة الجمهورية، "لتحول خلاف تجاري الى مأساة".

وأضاف البيان أن قوسم أضرم النار في نفسه بعد خروجه من لقاء مع المدير الجديد للقناة "الذي طمأنه أن "الادارة ستدرس طلبه في الغد".

وبعد الحادثة أصدر نحو مئة مخرج ومنتج وممثل ومؤلف رسالة موجهة "إلى السينمائيين أنفسهم وإلى الآخرين" نددوا من خلالها بـ"المشاكل التي يواجهونها أثناء الإنتاج، أو تلك التي تعيقهم عن العمل أو الديون العالقة الى أجل غير مسمى".

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