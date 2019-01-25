مقتل وجرح عشرات الحوثيين في صعدة وتعز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

لقي 13 مسلحا من مليشيات الحوثي مصرعهم، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني، في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة.

وأفادت مصادر عسكرية، أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة المليشيات التسلل باتجاه مواقع شمال غربي مركز المديرية.

وأكدت المصادر أن قوات الجيش الوطني اليمني رصدت المحاولة وأفشلتها، وأجبرت المليشيات على الفرار.

من جانب آخر، أحرز الجيش اليمني تقدما كبيراً في جبهة الملاحيظ بمحافظة حجة ووصل إلى قرى المزرق وسلسلة الجبال المجاورة لها في تقدم كبير للجيش الوطني بإسناد مدفعي من التحاف العربي.

وفي محافظة تعز لقي 5 مسلحين من المتمردين حتفهم، فيما أصيب 11 آخرين وأسر اثنان خلال محاولتهم الهجوم على مواقع الجيش اليمني في جبهة مقبنة غربي المحافظة.

وأكد قائد جبهة مقبنة العقيد حميد الخليدي أن مقاتلي الجيش الوطني تصدوا لهجوم الميليشيا على مواقعهم في جبل صبري وجبال العويد بعد اشتباكات استمرت 6 ساعات أسفرت عن مقتل 5 وإصابة 11 من الحوثيين .

وأوضح أن الجيش الوطني يفرض حصارا على مجموعة من المتسللين في جبال العويد وتم أسر قائد الهجوم القيادي الحوثي"أبو العز" وكذلك قيادي عينه الحوثيين مديرا لأمن مديرية جبل حبشي وأحد قادة الهجوم .

وأكد أن الاشتباكات لاتزال مستمرة في العقام والعارضة وجواعة حيث تحاول المليشيات فك الحصار عن مجموعة من عناصرها في جبال العويد في جبهة مقبنة غرب المدينة.

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