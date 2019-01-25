مفاوضات كردية مع النظام السوري خلال أيام

أخبار الآن | القامشلي سوريا (رويترز)

أعرب قائد وحدات حماية الشعب الكردية السورية عن اعتقاده بأن المحادثات مع النظام السوري بشأن مستقبل المنطقة الشمالية الغربية ستبدأ في الأيام المقبلة، بعد رد فعل "إيجابي" من دمشق.

وقال سيبان حمو: إن هناك محاولات لإجراء مفاوضات لافتا الى أنها قد تبدأ في الأيام المقبلة.

ومن شأن أي اتفاق بين الوحدات وحكومة بشار الأسد أن يضم أكبر جزأين من أراضي الدولة التي مزقتها الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات.

وتجددت محاولات الحوار في أعقاب قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، سحب قوات بلاده من المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد.

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