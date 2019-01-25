مصرع 18 من ميليشيات الحوثي في تعز وصعدة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قُتل 5 من ميليشيا الحوثي واصيب عدد آخر ، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني في مديرية مقبنة غرب محافظة تعز جنوبي غرب البلاد.

وذكر قائد جبهة مقبنة العقيد حميد الخليدي لموقع "سبتمبر نت" أن "مجاميع من الميليشيا حاولت التسلل باتجاه، مواقع في جبل صبري والعويد".

وأكد أن قوات الجيش احبطت محاولة الميليشيا، واجبرتها على الفرار، بعد مصرع 5 من عناصرها، وإصابة 11 أخرين.

وأضاف العقيد الخليدي أن قوات الجيش تمكنت من أسر قائد مجاميع الميليشيا في الهجوم، المدعو محمد عبدالله، المكنى أبو العز"، مع عدد من مرافقيه.

وفي مديرية باقم شمال محافظة صعدة لقي 13 من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم، اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني.

وذكر قائد لواء العاصفة العميد خالد معروف أن "المواجهات اندلعت أثناء محاولة عناصر من الميليشيا التسلل باتجاه مواقع شمال غرب مركز المديرية.

وأكد أن قوات الجيش رصدت المحاولة وافشلتها، وأجبرت عناصر الميليشيا على التراجع.

وأفاد معروف أن "المواجهات أسفرت عن مصرع 13 من عناصر الميليشيا، وإصابة أخرين.

إقرأ أيضاً:

التحالف: الحوثيون يمنعون دخول 4 سفن للحديدة



