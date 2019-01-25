مبعوث أمريكا لسوريا يبحث ملف الانسحاب

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

وصل وفد أمريكي برئاسة مبعوث واشنطن الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، وصل العاصمة التركية أنقرة، للقاء المسؤولين الأتراك، والتباحث في ملف انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، وقضايا أخرى.

وأكد وزير الخارجية التركي أنه سيناقش مع جيفري، الجمعة، تنسيق عملية الانسحاب الأمريكي من شمال سوريا، ومقترح المنطقة الآمنة.

وأضاف الوزير التركي أنه لا توجد تفاصيل حتى الآن عن المنطقة الآمنة المقترحة، مشدداً على ضرورة أن يُتخذ أي قرار حول هذه المنطقة بالتنسيق مع تركيا.

وأكد الوزير على ضرورة ألا تكون هذه المنطقة الآمنة على غرار مثيلتها في شمال العراق، مشيراً إلى أن مقترح العشرين ميلاً يمكن أن يتغير وفقاً للظروف الجغرافية في المنطقة.

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