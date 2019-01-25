عالم عراقي يتحدث عن تعاونه مع داعش في إنتاج أسلحة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)

في مقابلة أجرتها معه صحيفة واشنطن بوست الامريكية، كشف عالم عراقي يدعى سليمان العفاري، انه ساعد مسلحي داعش في انتاج أسلحة كيماوية.

قال سليمان العفاري أن موظفي الحكومة العراقية مكثوا في منازلهم، عقب احتلال التنظيم الإرهابي للموصل في 2014، وكانت رواتبهم تضاف في الحساب البنكي بشكل تلقائي،

وبعد توقف الرواتب لم يعد أمامهم سوى العمل لصالح داعش أو أن يعيشوا دون مال.

وأوضح العفاري، الذي كان يعمل في وزارة الصناعة والمعادن العراقية، أن التنظيم لم يجبر أحدا على العمل لصالحه،مشيرا إلى أنه شعر بالخوف من أن يخسر وظيفته الحكومية، نظرا لصعوبة العثور على وظيفة مماثلة.

وخلال المقابلة تحدث العفاري عن تجربة تعاونه مع التنظيم، الأمر الذي ألقى بضوء جديد على مشروع أسلحة كيماوي يعد فريدا من نوعه في تاريخ الجماعات الإرهابية الحديثة، والذي اعتمد على معامل جامعات إلى جانب مجموعة متخصصة من العلماء والفنيين.

وأشار العالم العراقي إلى أن التنظيم كان مهتما بشدة بوزارة الصناعة والمعادن وعدها طريقا يمهد إلى المصانع العراقية في الشمال والألغام والبنية التحتية للنفط،

موضحا أنه كان يأمل أن يستمر في وظيفته، إلا أن أعضاء التنظيم عرضوا عليه وظيفة جديدة وهي مساعدتهم في انتاج الأسلحة الكيماوية.

وعلى الرغم من ضحالة معرفته بهذا المجال، نظرا لكونه متخصص في مجال العلوم الجيولوجية، إلا أنه قبل بالتكليف الجديد، وبدأت مهمته التي استغرقت 15 شهرًا في الإشراف على تصنيع السموم القاتلة لداعش.

وتحدث العفاري عن محاولات التنظيم الناجحة لتصنيع غاز خردل، وهو سلاح كيماوي من الجيل الأول أوقع عشرات الآلاف من القتلى خلال الحرب العالمية الأولى، كجزء من سعيه لتصنيع أسلحة بهدف الدفاع عن الأراضي التي احتلها وكذلك لترويع خصومه.

وبحسب العفاري فقد تشكل فريق يضمه وعلماء آخرين وخبراء للعمل على برنامج أسلحة لتصنيع غاز الخردل،

مشيرا إلى أنه خلال أحاديثه مع إرهابيي التنظيم ادرك أن الهدف من الغاز هو الترويع والردع، وأن الأمر كان يدور أكثر حول "خلق حالة من الفزع في صفوف الجنود الذين يحاربون التنظيم".

واستخدم داعش الأسلحة التي صنعها في عشرات الهجمات على الجنود والمدنيين في العراق وسوريا، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى، بحسب ما ذكر مسؤولون أمريكيون وعراقيون.

وحول شعوره بالندم، قال العفاري، الذي اعتقله جنود أكراد وأمريكيون عام 2016 وصدر بحقه حكم بالإعدام، إنه لا يستطيع أن يستخدم كلمة "الندم" نظرا لأن التنظيم "كان آنذاك الحكومة وهو يعمل لديهم، ليحصل على قوت يومه" على حد تعبيره.

وأشارت الصحيفة إلى أن البنتاغون والبيت الأبيض استشعروا القلق بعدما اتضح أن التنظيم الإرهابي بدأ بتصنيع أسلحة كيماوية بدائية، وأنه قريبا قد يستحوذ على أسلحة أكثر تطوراً، الأمر الذي جعل من تدمير منشآت الأسلحة الكيماوية أولوية في الحملات التي شنتها واشنطن على التنظيم.

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